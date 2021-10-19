Сотрудники УСБ проводят обыски в здании ОМВД подмосковного Чехова

В здании ОМВД по городскому округу Чехов в Подмосковье сотрудники управления собственной безопасности проводят обыски. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Иные подробности произошедшего пока не раскрываются.

Согласно неподтвержденной информации, сотрудники УСБ проводят в офисе ОМВД Чехова выемку документов. Предположительно, они могут помочь в расследовании уголовного дела по статье об организации незаконного сбыта наркотиков через интернет. Ранее правоохранители задержали банду, которой якобы покровительствовал сотрудник обыскиваемого ОМВД.