Bild против Меркель. Таблоид обвинил канцлера ФРГ в энергетическом кризисе

Немецкий журналист Юлиан Репке посвятил разгромную статью в Bild готовящейся отойти от дел канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. По мнению обозревателя, она якобы виновата в энергетическом коллапсе, который обернется для Германии «дорогущей зимой».

Корень зла, по мнению публициста, кроется в российском газопроводе «Северный поток — 2», с помощью которого Москва будто бы «шантажирует» всю Европу.

Не предоставляя доказательств, Репке выразил уверенность, что Россия намеренно снижает поставки газа в европейские страны, чтобы ускорить процесс запуска «СП-2». Якобы именно из-за этих «манипуляций» цены на голубое топливо подскочили до рекордных показателей, а мир погрузился в серьезный энергокризис.

Таким образом, рассуждает Репке, ответственность за происходящее лежит на Меркель, которая поддержала «Северный поток — 2» вместо того, чтобы прислушаться к экспертам, сулившим Берлину большие проблемы из-за газопровода. А теперь, из-за «бездействия» канцлера, Германия впала в «зависимость» от России.

«Меркель не сделала ничего, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу.<…>И вот теперь всем нам грозит экстремально дорогая, просто дорогущая зима!» — сокрушается автор.

Ранее политолог Николай Стариков высказал мнение, что энергетический кризис в Европе является следствием политики Запада, а обвинения в сторону России не имеют никаких оснований.