В Красноярске стая бродячих псов напала на восьмилетнюю девочку

Стая агрессивных собак набросилась на малышку, когда та гуляла возле учебного заведения. Ребенка госпитализировали с множественными травмами. Информацию сообщает пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительной информации, происшествие случилось вечером во дворе школы №50. Отбить девочку от бродячих псов помогли поспешившие на помощь очевидцы. Они сообщили, что на месте ЧП остались волосы пострадавшей и разорванные вещи.

Представители местного минздрава рассказали, что сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и проводят проверку. В ходе нее специалисты дадут правовую оценку действиям органов местного самоуправления и организаций, отвечающих за обращение с бродячими животными в городе.

В Москве участковый ранил девушку, когда хотел спасти ее от собаки. Животное сорвалось с поводка и напало на местную жительницу.