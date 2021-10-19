Верховная рада оставила в силе закон «об олигархах»

В Верховной раде Украины отказались блокировать закон о «деолигархизации». Об этом сообщает издание «Гордон».

«Блокирующие постановления сняты», — заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.

Теперь, в соответствии с процедурой, спикер парламента подпишет закон и передаст его президенту.

Напомним, что ранее, 25 сентября, Верховная рада приняла закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Он запрещает богатейшим украинским гражданам финансировать политические партии и владеть СМИ.

Блокирующие постановления были выдвинуты депутатами от партий «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». По их мнению, голосование по данному законопроекту прошло с нарушениями и требует повторного рассмотрения.

«Вы проголосовали за диктаторские законы! Это начало конца! Конца этого парламента», — сказала одна из лидеров «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. «Это не борьба с олигархами — это прямой курс на установление уникальной в истории авторитарной модели клоунократии», — прокомментировал нардеп от «ОПЗЖ» Олег Волошин.

Политолог Юрий Кот считает, что принятие данного закона направлено против реальной политической оппозиции. По его мнению он будет работать против людей, которые хоть как-то связаны с Россией. Например, через принадлежность к православной церкви или русскому языку.

«Первой жертвой, которую принесут на алтарь этой мерзости, будет, скорее всего, Виктор Владимирович Медведчук, которого украинские власти никак не могут сломать», — отметил он.

Также лидер партии «Голос» Кира Рудык в интервью телеканалу «Эспрессо» высказала мнение, что закон о «деолигархизации» приведет только к переделу сфер интересов.

«Мы получим просто передел сфер интереса. Отобрать у одних и отдать друзьям – это не деолигархизация. Поэтому без содержательного наполнения, этот закон может стать очередным популистским шагом о том, что что-то делается», — сказала она.

Помимо этого, руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что новый закон привел к расколу украинского общества и по итогу не повлияет на крупных бизнесменов.