Первая неделя ноября в России может стать нерабочей из-за ситуации с COVID-19

Россияне могут уйти на вынужденные выходные в связи со стремительным ухудшением эпидемиологической обстановки в стране. Сделать первую ноябрьскую неделю нерабочей предложила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Политик озвучила свою инициативу в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом 19 октября. Она уточнила, что речь идет о временном промежутке с 30 октября по 7 ноября, который частично совпадает с праздничными днями.

«Предлагается первое — обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», — цитируют слова Голиковой РИА Новости.

Также вице-премьер высказалась о необходимости рассмотрения для ряда регионов введения нерабочих дней уже с 23 октября. Голикова отметила, что ситуация с распространением коронавируса не одинакова в разных субъектах страны.