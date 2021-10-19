Депутат Рады Батенко предложил проверять психическое здоровье кандидатов в чиновники

Представители партии «За будущее» намерены внести в Верховную раду законопроект о дополнительных проверках кандидатов в чиновники. Об этом заявил один из лидеров политсилы Тарас Батенко во время выступления в парламенте Украины.

Политик предложил проверять психическое здоровье кандидатов на выборные должности и государственную службу. Согласно его словам, среди депутатов и чиновников возникла негативная атмосфера.

Батенко добавил, что коллеги прибегают к клеветническим высказываниям. Такие люди не должны занимать публичные должности, потому что они распространяют «человеконенавистнические» настроения, подчеркнул политик.

«Неотложно предусмотреть обязательство всех кандидатов на выборные должности проходить психиатрический анализ, психосмотр», — пояснил депутат.

Ранее стало известно о смерти депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Антона Полякова. Политик скончался в салоне такси, сообщили на телеканале «360».