Энергетик Гривач рассказал о судьбе «Северного потока — 2» на фоне отказа Германии от газа

Германия, которая является главным потребителем российского природного газа в Европе, постепенно отказывается от отопления жилых домов голубым топливом. Так, если в начале 2000-х газовые котлы устанавливали в 74% домов, к 2010-му году — уже только в половине новостроек, а по данным прошлого года их использование сократилось еще на 11%. Такие данные приводит издание Deutsche Welle.

Вместе с тем в ФРГ почти свели на нет установку котлов, работающих на мазуте или дизеле. В начале XXI века к ним подключали каждый пятый дом, а уже в 2020 году доля нефтепродуктов в отопительной системе снизилась до 0,7%. К 2026-му, согласно принятому правительством закону о защите климата, эту технологию в Германии перестанут применять совсем.

«Вместо газовых или дизельных систем отопления в новых немецких домах теперь все чаще устанавливают тепловые насосы различных типов. Их доля в сданных строителями в 2020 году квартирах составила 46%», — написали в DW.

Использовать уже имеющееся «неэкологичное» оборудование жителям не запрещают, но щедро поощряют тех, кто решает отказаться от него в пользу более безопасного для климата аналога. Например, отопительного насоса, солнечного коллектора и пеллетного отопления. В этом случае государство возмещает 45% стоимости нового оборудования на общую сумму до 50 000 евро.

Глядя на то, как стремительно в Берлине набирает популярность «зеленая энергетика», невольно возникает вопрос: а как же газопровод «Северный поток — 2», ради строительства которого России пришлось столкнуться с многочисленными санкциями от США и некоторых стран Европы? Ведь две нити, протянутые по дну Балтики, призваны снабжать топливом в первую очередь именно немцев.

Замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с «Политикой Сегодня» заявил, что в ближайшие десятилетия «СП-2» будет оставаться востребованным. Связано это с общим курсом Германии по отказу от угля и атома, а также планам властей по развитию электрофикации транспорта. На этом фоне нужда в российском газе в ближайшее время будет только расти, отметил эксперт.

«Значительная доля домов в Германии по-прежнему отапливается газом. Более того, есть потенциал для наращивания, в том числе по замене нефтепродуктовых котлов, если, конечно, ситуация с ценами нормализуется. Тепловые насосы требуют больших стартовых затрат и развиваются на базе субсидий», — добавил собеседник «ПС».

Несмотря на растущую популярность тепловых насосов в Германии, общая статистика по-прежнему не на их стороне. Половина всего жилфонда ФРГ до сих пор отапливается с помощью старых-добрых газовых котлов, а на долю электрического оборудования пока приходятся лишь 5%.

К тому же среди 60 тысяч предприятий, специализирующихся на установке и обслуживании отопительных систем, только 10% имеют персонал, который разбирается в тепловых насосах. Решать эти и многие другие насущные вопросы в энергетической сфере новое правительство намерено продолжить уже в 2022 году.