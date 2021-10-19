Вещи погибшей вологодской школьницы были найдены в квартире предполагаемой убийцы

Сотрудники следственного отдела Вологды провели осмотр жилища местной жительницы, которая подозревается в жестокой расправе над девятилетней девочкой. В ходе обысков правоохранители обнаружили школьные принадлежности ребенка, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, что девятилетняя жительница Вологды пропала несколькими днями ранее. Когда начались поиски девочки, ее подруга рассказала, что до исчезновения школьницы они познакомились на улице с женщиной, которая пригласила их к себе домой. В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что одну из девочек злоумышленница отпустила домой, а над второй учинила жестокую расправу, после чего попыталась покинуть регион.

Спустя некоторое время тело ребенка нашли в квартире подозреваемой. Первичный осмотр выявил у школьницы множественные черепно-мозговые травмами. Предполагаемую убийцу позже нашли отравленной в поезде, следовавшим по маршруту Санкт-Петербург — Мурманск. Сейчас она находится в больнице.