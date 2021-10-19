В большинстве регионов России растет заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом растет в 79 регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам руководителя ведомства, ситуация ухудшается. Скачок заболеваемости COVID-19 в России зафиксирован среди школьников и пожилых людей старше 60 лет. Только в шести субъектах эпидемиологическая ситуация относительно стабильна, добавила Попова.

При этом почти 2,1 млн россиян находятся под наблюдением медиков из-за контактов с зараженными коронавирусом. Российские власти в очередной раз призывают население вакцинироваться, чтобы свести риск заболевания к минимуму.

Рекомендовано использовать препараты отечественного производства, которые доказали свою эффективность. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».