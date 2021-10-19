Сергей Лавров назвал фантазиями заявления Зеленского о готовности ко встрече с Путиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал заявление лидера Украины Владимира Зеленского. Последний в очередной раз указал на готовность ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Официальный Киев делает различные заявления о возможных переговорах глав государств. Глава МИД России назвал эти выступления фантазией.

Украина стремится обсудить с Россией вопрос принадлежности Крыма. Однако для Москвы такой темы не существует. При этом подходе саммит будет невозможен, рассказал ранее журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По мнению официального представителя Кремля, для встречи президентов нет перспектив. Одной из причин является позиция Киева по ситуации на востоке Украины, процитировали Пескова на телеканале «360».