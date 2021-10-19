Сатановский отреагировал на приостановку работы миссии НАТО в Москве

Россия долгое время в ответ на провокации НАТО вела себя по-джентльменски, реагируя на все подлянки в свой адрес строго соразмерно. И зря она так делала, ведь в раке побеждает не тот, кто соблюдает правила.

Об этом в личном Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о приостановке с 1 ноября работы миссии НАТО в Москве. Этот шаг Россия предприняла в ответ на очередной недружественный выпад Североатлантического Альянса – высылку части российских дипломатов и сокращение численности российского постпредства при НАТО. Теперь, по словам Сатановского, после соразмерного и адекватного ответа Москвы, вся ответственность за дельнейшее развитие событий ляжет на Запад.

Но при этом, как отмечает политолог, Россия зря так по-джентельменски отмечает на «подлянки» запада.

«Очень зря. В драке не тот побеждает, кто все правила соблюдает, особенно, если это драка без правил, а тот, кто противника быстрее и ловчее уконтрапупит. Причем так, чтобы тот не мог встать и ему ответить — не на что было бы ему вставать и отвечать нечем», — объясняет Сатановский.

Давным-давно было понятно, что у России с НАТО не может получиться и никогда не получится ничего путного, напоминает эксперт. Это, по его словам, было ясно задолго до украинского Майдана и Крымской весны, еще когда во главе миссии НАТО в Москве встал польский полковник Роберт Пшель – самовлюбленный, мелкий, мелочный, эгоистичный надутый индюк, не переносивший на дух Россию и все русское, и этого не скрывавший.

При чем никто в руководстве НАТО не скрывал, что подобный человек был отправлен на работу в Россию осознанно, а значит Москва изначально могла понять символизм данного назначения.

«Не случайно, когда его на передаче у Соловьева спросили, понимает ли он, что НАТО своими действиями превращает Польшу в мишень и будущее поле боя против России, после которого от нее мало что останется, он надменно сказал, что его лично это не волнует: его дантист живет в Брюсселе», — напомнил Сатановский.

Но в случае чего за авантюры НАТО будет отвечать не одна Польша, уверен эксперт. Поэтом у ни Пшель, ни нынешний глава Альянса Йенс Столтенберг не смогут отсидеться в Брюсселе.

Сергей Лавров четко дал понять, что терпение исчерпано – пока что у дипломатов, но когда оно кончится и у политиков с военными, тогда «или тычинка в дребезги, или пестик пополам», образно предупредил Сатановский.

Россия, по его словам, этого не хочет, поэтому она так долго терпела «закидоны» НАТО. Но теперь она хотя бы дозрела до того, чтобы не делать вид, что эти «закидоны» в порядке вещей. И для начала это уже хорошо.