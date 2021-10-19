Условия пребывания под стражей могут обсудить на встречах СПЧ с Путиным

Президент России Владимир Путин на встречах с представителями Совета по правам человека (СПЧ) может рассмотреть условия пребывания под стражей, включая разрешение на переписку. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что на совещаниях президента РФ с правозащитниками подобные темы могут обсуждаться, однако предметно над этими вопросами Путин не работает.

«Когда будут в дальнейшем встречи <...> с членами президентского совета, мы не исключаем, что эти темы могут подниматься. В настоящий момент ничего не могу сказать по этой теме», — ответил Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Также пресс-секретарь главы государства напомнил, что режим содержания обвиняемых не находится в компетенции главы государства и определяется только сотрудниками Следственного комитета или судом.