Украина «потеряла» Крым не только из-за того, что недостаточно уделяла полуострову внимания и ресурсов. Проблема еще и в том, что Россия на протяжении многих лет вела «антиукраинскую спецоперацию». Такого мнения придерживается бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Эта «спецоперация» заключалась в том, что Россия платила военнослужащим своей армии высокие зарплаты, предоставляла жилье и выстраивала инфраструктуру, что вызывало зависть у солдат и офицеров ВСУ, и спровоцировало их в 2014 году «перейти на сторону РФ».

«Когда две семьи, которые жили рядом, а бывали такие моменты, что жили рядом российский военнослужащий и украинский, и даже зарплата, денежное содержание в разы отличалось у русских и украинских, поэтому это тоже сформировало точку зрения. Там строили жилье для российских военнослужащих, а для украинских – нет. И на этом играли», — заявил генерал.

Тема «принадлежности» Крыма по-прежнему волнует умы киевских властей. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно озвучивал всевозможные способы возвращения контроля над полуостровом и даже создал «Крымскую платформу», чтобы привлечь к вопросу внимание мировых лидеров.

Однако, по мнению западных аналитиков, факт того, что главы Франции и Германии проигнорировали саммит, свидетельствует о полном провале затеи Зеленского, и ему не стоит рассчитывать на поддержку Европы.

Политолог Михаил Погребинский объяснил неутихающую информационную суету украинских властей вокруг Крыма страхом перед националистами.