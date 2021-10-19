Глава Крыма Аксенов ушел в ежегодный отпуск

Руководитель Крыма Сергей Аксенов находится в недельном отпуске. Об этом сообщило управление информации и пресс-службы главы региона.

По словам представителей управления, исполнение обязанностей Аксенова возложено на председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

«Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов находится в ежегодном отпуске продолжительностью семь календарных дней, с 18 по 24 октября», — указано в сообщении.

Сергей Аксенов ранее прокомментировал слухи о своей отставке. Как отметил глава республики, подобная информация появляется «каждую неделю, это нормальный процесс».