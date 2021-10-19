Песков: Dota 2 может претендовать на звание настоящего вида спорта

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил выступление российской команды Team Spirit в гранд-финале чемпионата мира по знаменитой компьютерной игре Dota 2. На фоне победы россиян над соперниками из Китая официальный представитель Кремля допустил возможность признания подобных компьютерных игр настоящим видом спорта.

Песков отметил, что современные реалии показывают высокий интерес болельщиков к многопользовательским компьютерным играм. Зачастую они набирают даже больше зрителей, чем традиционные спортивные соревнования, отметил он. Заместитель руководителя Администрации президента добавил, что нужно идти в ногу со временем и отдавать должное инновациям.

«Все развивается и, конечно, то, что раньше не могло называться спортом, сейчас уже претендует на то, чтобы становиться настоящим видом спорта», — пояснил Песков на брифинге с журналистами во вторник.

Российская киберспортивная организация Team Spirit профессионально играет в Dota 2 последние пять лет. Представители объединения 17 октября выиграли на международном турнире The International 10 у китайской команды PSG.LGD со счетом 3:2, став обладателями 18,2 миллиона долларов.