Песков планирует ознакомиться с заявлением Эрдогана о Совбезе ООН на языке оригинала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он намерен подробно изучить это заявление.

Официальный представитель Кремля отметил, что планирует ознакомиться с выступлением главы турецкого государства на языке оригинала. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что читает по-турецки.

«Я не видел контекст, в котором сказана эта фраза, я ее сам не читал, видел только в пересказе СМИ. Не знаю, насколько адекватно выполнен перевод. Я обладаю возможностью по-турецки ее прочитать, обязательно посмотрю», — пояснил Песков.

Ранее Эрдоган призвал ООН расширить состав Совбеза. Судьба человечества не может зависеть от «горстки победителей» Второй мировой войны, процитировали президента республики на телеканале «360».