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Россия вновь потребует от Google удалить приложение «Навальный»

Россия вновь потребует от Google удалить приложение «Навальный»

Российские власти снова потребуют от компании Google удалить приложение «Навальный». Об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Роскомнадзор ранее потребовал от AppStore и Google убрать из своих магазинов приложение, связанное с одиозным блогером Алексеем Навальным. Просьба была выполнена, и Тверской районный суд Москвы признал блокировку интернет-ресурсов законной.

Блогер сейчас находится в тюрьме. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что его поместили за решетку за уголовные преступления, в том числе за мошенничество. По заявлению главы государства, политическая деятельность блогера здесь не имеет значения.