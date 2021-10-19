Кремль: сотрудники Росгвардии не будут привлекаться для охраны школ

Вопрос введения охраны учебных заведений силами Росгвардии не обсуждается в администрации президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

По его словам, этой задачей занимаются ответственные силовые ведомства.

Данный вопрос стал актуален после вооруженного нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Студент первого курса 20 октября открыл стрельбу в образовательном учреждении. Погибли шесть человек, более 40 пострадали.

Ранее Дмитрий Песков отказался комментировать смертельное ДТП с участием Ксении Собчак, сообщало Федеральное агентство новостей.