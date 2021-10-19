Песков оценил возможность индивидуальных выплат россиянам за вакцинацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами признался, что идею «поголовных» денежных выплат гражданам РФ, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции, вряд ли получится реализовать.

Представитель Кремля напомнил, что для поощрения граждан во многих регионах существуют лотереи.

«Россия блестяще справилась с задачей обеспечить условия для вакцинации от ковида,» — заявил он.

Инициативу финансово поощрять вакцинированных от COVID-19 россиян ранее озвучили в Госдуме.

«Надо премии давать за то, что вакцинируются, потому что все другие методы исчерпаны», — посетовал замглавы думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

Предложение о выплатах поддержал и экс-депутат от «Единой России» Геннадий Онищенко. Он придерживается мнения, что денежные премии могли бы стать мощной мотивацией для непривитых.

Ранее Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова объяснила необходимость вакцинации среди детей и уже переболевших COVID-19.