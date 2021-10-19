Дмитрий Песков указал на отсутствие диалога между Россией и НАТО в последние годы

Действия НАТО в отношении России привели к обострению отношений между Москвой и Брюсселем. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что высылка российских дипломатов из Брюсселя стала последней каплей перед закрытием информбюро Альянса в Москве. Между Россией и НАТО в последние годы отсутствовал диалог, указал Песков.

«В целом, если говорить об этой ситуации, то собственно положение дел де-факто просто оформлено де-юре. Вот, наверное, как это можно охарактеризовать. Отношений собственно никаких и не было, диалога не было, напротив, НАТО декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляло эти свои слова конкретными действиями», — пояснили в Кремле.

Ранее стало известно, что российская сторона остановит работу представительства при НАТО с 1 ноября. Дя контактов с РФ Альянсу теперь стоит обращаться к послу страны в Бельгии, рассказали на телеканале «360».