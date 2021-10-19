В Мадриде шесть человек захватили музей Прадо и грозятся покончить с собой

Шесть человек заняли один из залов Национального музея Прадо и угрожают самоубийством, если председатель правительства Педро Санчес не встретится с их ассоциацией и не согласится выполнить их требования. Об этом сообщают местные СМИ.

Музейный зал заняли люди, который пострадали от синдрома токсического масли, иными словами — от вспышки заболевания в 1981 году в результате массового отравления рапсовым маслом в Испании. Члены группы, которые представляют интересы потерпевших, сообщили, что тогда едва не погибли порядка четырех тысяч человек.

К настоящему моменту все шестеро задержаны испанскими правоохранителями и доставлены в отдел полиции. Проводится проверка.