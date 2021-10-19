Умер известный авиаконструктор и один из создателей истребителя Су-30 Игорь Емельянов

Заслуженный изобретатель РСФСР Игорь Емельянов скончался в возрасте 86 лет, сообщили в авиапредприятии «Сухой». Причина смерти легендарного авиаконструктора пока не раскрывается.

Емельянов родился 6 марта 1935 года в Москве. Он с отличием окончил школу и столичный авиационный институт и долгое время занимал пост представителя высшего технического руководства ОКБ «Сухого».

Изобретатель начинал работать с низких должностей и дорос до ведущего конструктора по особо сложным объектам, а после стал начальником отдела. Он отвечал за разработку и испытания топливных систем для различных самолетов, в том числе и Су-27.

Авиаконструктор участвовал в производстве мощного истребителя Су-30. С начала 2000-х консультировал молодых специалистов как член совета старейшин ОКБ «Сухого».

Емельянов являлся кандидатом технических наук благодаря своим письменным работам и патентам. За свои заслуги он получил нагрудную медаль «За трудовую доблесть».