«Партнерство без обязательств»: почему визит главы Пентагона не поможет Украине вступить в НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин 19 октября приехал с рабочим визитом в Киев, посетив накануне Тбилиси. Хоть геополитические амбиции Штатов переориентировались поближе к Китаю в Азиатско-Тихоокеанский регион, о чем мы писали ранее, про постсоветское пространство в Белом доме не забывают.

А потому риторика представителя Вашингтона не нова: в Тбилиси Остин заявил о поддержке территориальной целостности Грузии и подписал соглашение о сотрудничестве стран в сфере обороны (Грузия и ранее закупала вооружение у США), а сегодня заверил Киев, что Штаты готовы противостоять «российской агрессии» на Донбассе.

И все же американский чиновник затронул тему, днем ранее поднятую российскими властями — между Москвой и Вашингтоном фактически состоялся диалог. 18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление Украины в НАТО «сценарием, который выходит за красные линии национальных интересов России» и намекнул, что в таком случае соседнюю страну ожидают серьезные последствия.

«Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности», — подчеркнул в понедельник Песков.

На встрече с украинским руководством Остин сказал, что «ни одна третья страна не имеет права вето на решение о членстве в НАТО». И добавил, что Россия «начала конфликт» на востоке Украины, а также «препятствовала его мирному урегулированию».

«Украина, как вы слышали от меня ранее, имеет право самостоятельно определять свою будущую внешнюю политику, и мы ожидаем, что они смогут сделать это без какого-либо вмешательства извне», — прокомментировал глава Пентагона амбициозные планы Украины по вступлению в Альянс.

Перед европейским турне Остина сообщалось, что он собирается обсудить условия членства стран в НАТО. Судя по тому, что Грузия ждет вступления в заветную организацию почти 20 лет, визит американского министра обороны вновь был сугубо символическим. К большому сожалению для грузинского и украинского руководства.

Пролетая над НАТО

Не исключено, что высокопоставленный гость лукавил, заявляя об отсутствии права «третьих стран» наложить вето на вступление Украины в НАТО. Или же просто забыл, что такое членство возможно лишь после одобрения всех стран-участниц Альянса до последнего.

Хоть высказывание Остина было негласным обращением к России, не стоит забывать, что условные Исландия, Португалия или Норвегия едва ли желают принимать в ряды военно-политического блока государство, участвующее в вооруженном гражданском конфликте у российских границ. Аналогичная причина по сей день не позволяет Грузии оказаться в НАТО: слишком высокие риски, учитывая территориальный конфликт с Абхазией и Южной Осетией.

Маловероятно, что визит Остина касается перспектив Украины пополнить ряды Альянса, подтверждает научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Тот формат отношений, который сейчас существует между США, Украиной и Грузией полностью устраивает Вашингтон — для него это партнерство без обязательств и без рисков открытого конфликта с Россией, что невозможно в случае вступления государств в НАТО, отметил политолог.

«Сегодня задача Штатов заключается не в расширении НАТО, а в консолидации Альянса. Во-вторых, идет перебалансировка сил, делается акцент на главной проблеме для США — это Китай. Вокруг КНР будет выстроен альянс, акцент будет переходить в Азиатско-Тихоокеанский регион, где есть вызовы для американского лидерства. Восточная Европа остается важной территорией для США, но не главным приоритетом. Она уже вторична», — рассказал Блохин в комментарии «ПС».

Эксперт уверен, что Украину и Грузию США «будут кормить обещаниями так же, как европейцы десятилетиями кормили Турцию по поводу возможного вступления в ЕС». Впрочем, статуса члена Евросоюза и НАТО в Киеве ждут куда больше, чем в Анкаре — по крайней мере, Турция остается второй по численности армией в Североатлантическом альянсе после США и довольна своим положением.

Однако для Украины евроинтеграция, о которой новые власти заявляли в 2014 году, начинается и заканчивается на росте тарифов ЖКХ, привязанных к европейскому газовому рынку, и безвизовом режиме со странами ЕС, утратившем свои преимущества в пандемию.

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