Только четыре российских региона не ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Власти четырех российских регионов не ввели и не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, в трех из них не действует система QR-кодов.

Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия не объявили и не анонсировали введение обязательной вакцинации. В тех последних не планируется вводить проверку сертификатов вакцинации на входе в общественные места с массовым скоплением людей, такие подсчеты предоставило ТАСС на основании заявления региональных новостей.

В Калмыкии и Ингушетии выявляют 60-70 инфицированных в сутки, за прошедшие сутки в Ставропольском крае выявлено 381 новых случаев коронавируса, в регионе вакцинировано менее 50% населения. Ненецкий автономный округ среди лидеров по доле привитых граждан, для въезда в регион действуют особые меры. В субъекте Федерации выявляют меньше 20 заболевших в сутки.