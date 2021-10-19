Смертность от коронавируса в России за сутки впервые составила 1015 человек

Последствия коронавирусной инфекции стали причиной смерти 1015 человек за минувшие сутки. Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России на 19 октября.

Всего за последние сутки было выявлено 33 740 новых случаев коронавируса во всех 85 субъектах РФ. Полностью выздоровели 23 426 человек, однако скончались 1015 россиян. За весь период пандемии COVID-19 зафиксировано 225 325 летальных исходов, в то время как выздоровел 7 040 481 человек.

Вакцинация — один из главных способов борьбы с коронавирусной инфекцией. Привиться от COVID-19 можно на базе медицинских учреждений, в популярных общественных местах и мобильных пунктах вакцинации по всей России. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что обе дозы получили 42,4 миллионов россиян, повторно вакцинированы 2,1 миллионов жителей страны.