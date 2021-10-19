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Многодетные россияне получат дополнительную финансовую поддержку от правительства

Многодетные россияне получат дополнительную финансовую поддержку от правительства

Российское правительство выделило дополнительно 28,3 млрд рублей на поддержку семей. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РФ.

«Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства», — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Ежемесячные выплаты будут осуществляться в отношении родителей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет. Их уровень будет зависеть от среднедушевого дохода семьи и составят от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. На сегодняшний момент данный вид социальной поддержки получают не менее 620 тысяч семей.

Напомним, что в 2021 году на подобную поддержку правительство выделило 276 млрд рублей из резервного фонда.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать выделение единовременного пособия в 1 млн рублей для жителей Дальнего Востока на покупку жилья при рождении третьего и более ребенка. Данная мера, по мнению российского лидера, поддержит развитие региона.