Многодетные россияне получат дополнительную финансовую поддержку от правительства

Российское правительство выделило дополнительно 28,3 млрд рублей на поддержку семей. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РФ.

«Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства», — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Ежемесячные выплаты будут осуществляться в отношении родителей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет. Их уровень будет зависеть от среднедушевого дохода семьи и составят от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. На сегодняшний момент данный вид социальной поддержки получают не менее 620 тысяч семей.

Напомним, что в 2021 году на подобную поддержку правительство выделило 276 млрд рублей из резервного фонда.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать выделение единовременного пособия в 1 млн рублей для жителей Дальнего Востока на покупку жилья при рождении третьего и более ребенка. Данная мера, по мнению российского лидера, поддержит развитие региона.