Бастрыкин похвалил вологодских следователей за оперативное раскрытие убийства ребенка

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высоко оценил работу следователей Вологодской области, которые смогли в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемую в убийстве девятилетней девочки.

Ранее сообщалось о пропаже ребенка. Тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире подозреваемой. По предварительным данным, женщина познакомилась со школьницей на одной из улиц города, после чего пригласила в гости и убила. Сейчас злоумышленница задержана.

Александр Бастрыкин поручил поощрить всех сотрудников вологодского Следственного комитета за быстрое раскрытие особо тяжкого преступления. Председатель СК дал высокую оценку проведенным следственным и оперативно-разыскным мероприятиям, а также поблагодарил правоохранителей за проделанную работу.

Расследование продолжается, возбуждены уголовные дела в отношении матери погибшего ребенка, а также в отношении должностных лиц органов системы профилактики.