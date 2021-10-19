Генпрокуратура Албании возбудила дело об убийстве по факту гибели четырех российских туристов

Албанские правоохранители расследуют уголовное дело об убийстве по факту смерти четырех туристов из России в городе Керрет. Дело возбудила Генеральная прокуратура Албании. Об этом сообщили РИА Новости российские дипломаты.

Тела четырех граждан России, отдыхавших в Албании, были обнаружены 15 октября в сауне отеля на западе страны. По предварительным заключениям экспертов, россияне могли задохнуться.

Однако дополнительные исследования дали основания для возбуждения уголовного дела. Ранее российское посольство в Албании попросило не распространять неподтвержденные версии о произошедшем, сообщал ФАН.