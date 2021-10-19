Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии

Президент РФ Владимир Путин обсудил актуальные вопросы международной повестки с премьер-министром Италии Марио Драги. О телефонном разговоре сообщил правительственный дворец Киджи.

Беседа состоялась утром 19 октября. По информации итальянской стороны, глава российского государства, в частности, поговорил с Драги о предстоящем заседании лидеров стран — участниц «Большой двадцатки».

«Центральными темами переговоров стали последние развития афганского кризиса, подготовка к предстоящему саммиту G20 и двусторонние отношения», — указано в сообщении.

Путин ранее провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсуждали вопросы сотрудничества и безопасности, передает телеканал «360».