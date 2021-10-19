Читатели Fox News упрекнули НАТО в коррупции после решения о высылке дипломатов РФ

Действия НАТО могут спровоцировать крупный международный конфликт. Такой точки зрения придерживаются читатели сайта телеканала Fox News.

Американцы уверены: военно-политический блок давно не актуален и лишь ухудшает ситуацию на мировой арене. Так они отреагировали на решение Москвы о ликвидации своей миссии при НАТО после высылки российских дипломатов из Брюсселя. Некоторые даже всерьез задумались о начале войны.

«Китай хочет войны из-за Тайваня, а Россия "приостанавливает свою миссию в НАТО" после того, как стала новым лучшим другом Пекина? Спасибо (президенту США. — Прим. ред.) Джо Байдену за подготовку сцены для третьей мировой войны», — отметили интернет-пользователи.

Читатели также упрекнули НАТО в коррумпированности. По их мнению, Североатлантический альянс превратился в хулиганскую организацию, провоцирующую конфликты по всему миру.

«Идея о том, что наши войска в Европе защищают ЕС с его 17-триллионным ВВП от России, просто смехотворна. Всем известно, что вся суть НАТО в коррупции. Русские просто не хотят тратить деньги на бессмысленную миссию в бесполезной НАТО», — написал юзер с ником JoshuaV.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне объявил об остановке деятельности постпредства страны при НАТО. Планируется, что миссия прекратит работу с 1 ноября.