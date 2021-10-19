«Игра на нервах». Зачем Северная Корея напугала японцев неожиданным ракетным пуском

Утро вторника Северная Корея начала с запуска баллистической ракеты в сторону Японии. Выстрел произошел в 10:17 по местному времени (около четырех часов утра по Москве) из окрестностей города Синпхо, провинция Хамген-Намдо. Снаряд подводного базирования (БРПЛ — баллистическая ракета подводной лодки) пролетел 450 километров и рухнул в Японское море.

Информационное агентство Южной Кореи «Ренхап» первым среагировало на пуск «неопознанного снаряда» и опубликовало информацию с подтверждением Объединенного комитета начальников штабов республики. Ракета упала в опасной близости от побережья Страны восходящего солнца: от Синпхо до ближайшего к КНДР японского города Мацуэ, префектура Симане, 650 километров.

Информация об испытаниях Пхеньяна оперативно дошла до премьер-министра Японии Фумио Кисида, который в этот момент разъезжал по префектурам с предвыборной программой (31 октября в стране пройдут выборы в парламент). Агентство Reuters сообщило, что глава правительства решил прервать поездку и вернуться в Токио, чтобы «разобраться в ситуации с ракетами».

Стремление к дипломатии

Выстрел в сторону японского побережья едва ли похож на обычные испытания баллистической ракеты. К утру 19 октября в СМИ появилась информация о том, что за сутки до пуска снаряда представители Южной Кореи и США Но Гю Док и Сон Ким встретились в Вашингтоне для обсуждения противостояния с КНДР. На следующий день к ним должен был присоединиться глава департамента МИД Японии по Азии и Океании Такэхиро Фунакоси.

Не подозревая, что всего через несколько часов Северная Корея запустит в Японское море ракеты, Сон Ким выразил желание Вашингтона сотрудничать с Пхеньяном и «стремиться к дипломатии».

«США продолжают связываться с Пхеньяном, чтобы возобновить диалог. Наши намерения остаются теми же. Мы не питаем враждебных намерений по отношению к КНДР, мы открыты для встреч без предварительных условий», — заверил дипломат.

«Запускать их некуда»

В штабе Южной Кореи обратили внимание, что в Синпхо базируется флот северокорейских подводных лодок. Бывший офицер ВМС Южной Кореи, профессор южнокорейского института дальневосточных исследований при университете Кеннам Ким Донг-Юп намекнул, что запуск ракеты мог быть испытанием субмарины с БРПЛ на борту (официально у Пхеньяна пока нет подлодок, способных стрелять баллистическими ракетами).

Южная Корея, США и Япония тут же осудили КНДР за внезапную стрельбу. Господин Кисида даже рассказал прессе, что на самом деле ракет было две, но Сеул не подтвердил эту информацию.

«Политика Сегодня» связалась с бывшим послом РФ в Республике Корея, экс-заместителем министра иностранных дел России Георгием Кунадзе. Дипломат не увидел никакой скрытой подоплеки в ракетном пуске КНДР. Географическое расположение республики оставляет не так много направлений для испытательных стрельб, напомнил он.

«Северная Корея регулярно запускает свои ракеты и, в общем-то, кроме как в Японское море запускать их некуда. Ничего в этом шокирующего я не вижу. Обычная, рутинная игра на нервах. Абсолютно стандартная реакция Японии, Южной Кореи и всего мира. Никто не рад тому, что КНДР балуется такими вещами», — объяснил Кунадзе.

Собеседник «ПС» предположил, что неугасающее соперничество Пхеньяна и Сеула кончится тем, что последний обзаведется ядерным оружием, и диалог между враждующими сторонами пойдет совсем на иных тонах. Для этого Южной Корее придется договориться с Соединенными Штатами — своими главными союзниками, которые последние десятилетия выступали против наращивания Кореей «ядерных сил».

Западные аналитики придерживаются другой точки зрения. К примеру, генеральный директор исследовательского агентства Korea Risk Group (KRG) Чад О'Кэрролл убежден, что Пхеньян разобрался со своими внутренними проблемами и вернулся к противостоянию с Южной Кореей, Японией и США.

«Возобновление Северной Кореей испытаний баллистических ракет говорит о том, что худшие внутренние трудности 2020–2021 годов закончились, — подчеркнул эксперт. — Пхеньян обычно сосредотачивается на одной большой стратегической проблеме за раз, поэтому возобновленные испытания могут свидетельствовать о том, что военная и внешняя политика отныне является приоритетным направлениям».

Тем временем Фумио Кисида намеревается созвать экстренное заседание Совета нацбезопасности Японии, чтобы осудить «инцидент» с северокорейской ракетой.

К полудню 19 октября агентство «Ренхап» дало информацию о том, что ракета пролетела не 450, а 590 километров, то есть практически достигла берегов Японии.

В прошлом году Южная Корея сама испытала БРПЛ, став первой в мире страной без ядерного оружия, у которой есть такие технологии.