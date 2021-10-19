Обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан ввели в Белгородской области

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции введена для лиц в возрасте старше 60 лет и других белгородцев. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по Белгородской области Елена Оглезнева.

Новые меры введены для борьбы с распространением COVID-19 на территории региона. Постановление нацелено на проведение профилактических прививок от коронавируса для пенсионеров, работников сферы услуг, транспорта и энергетики, МФЦ, правоохранительных органов, волонтеров и лиц, работающих вахтовым методом.

Вакцинация первым компонентом препарата от COVID-19 будет проводиться в срок до 15 ноября текущего года, вторым — до 15 декабря. Работники, которые имеют противопоказания и медотвод смогут продолжить работу, не проходя обязательную вакцинацию. Вместе с тем власти активизируют информационно-разъяснительную работа о значении процедуры для региона.