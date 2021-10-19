Собчак уехала во Францию накануне встречи с правоохранителями по делу о ДТП в Сочи

Журналистка Ксения Собчак была замечена в аэропорту Шереметьево, проходящей паспортный контроль перед вылетом в Париж. В ближайшие дни телеведущая должна встретиться с сотрудниками ГИБДД по делу о ДТП в Сочи.

Адвокат по уголовным делам Сергей Радько сообщил в беседе с телеканалом «360» о том, что журналистка имеет право покидать страну в любое время, поскольку по делу о сочинском смертельном ДТП она проходит в качестве свидетеля.

«Никаких ограничений в отношении свидетеля закон не предусматривает, поэтому она вправе передвигаться свободно, без ограничений», — заявил он.

Напомним, что 9 октября этого года телеведущая Ксения Собчак попала в аварию в Сочи. Журналистка возвращалась на арендованном автомобиле с корпоратива. Водитель машины пошел на обгон и столкнулся с Volkswagen. В результате погиб один человек.