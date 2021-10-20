Ведущая Fox News Ингрэм в прямом эфире назвала Байдена «кучей навоза» из Вашингтона

Известная американская телеведущая Лаура Ингрэм заявила в прямом эфире телеканала Fox News, что считает президента США Джо Байдена и главного американского инфекциониста доктора Энтони Фаучи «болотными близнецами» пожилого вашингтонского истеблишмента.

Ингрэм сравнила работу Байдена с деятельностью предыдущего президента США Дональда Трампа, который, по ее словам, хотя бы не был выходцем из «вашингтонской кучи навоза».

«Во всех отношениях Трамп и его кабинет были противоположностями «болотным близнецам». Большинство из них (команды Трампа) были новичками, которые не хотели работать со старой системой, образно выражаясь, они хотели взорвать ее, так как знали, что она не служит американскому народу», — отметила телеведущая.

Также она заявила, что Байден использует пандемию, чтобы «терроризировать и контролировать население, пока из бюджета пропадают миллиарды федеральных средств».

«Я жду только один карантин: постоянный карантин от этих двоих», — пошутила телеведущая.

Закончила свою речь Ингрэм тем, что обвинила «коррумпированные американские СМИ» в недостоверной подаче информации о действующем американском президенте — полное отсутствие критики в его адрес, несмотря на постоянно возникающие из-за забывчивости Байдена курьезы.