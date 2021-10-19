Исламиста приговорили к 4,5 года колонии за попытку отправить петербурженку в рабство

Василеостровский районный суд вынес приговор Мукаилгаджи Магомедову, который пытался вывезти молодую жительницу Северной столицы в Египет для последующей передачи радикальным исламистам в качестве рабыни.

По данным источника ТАСС, до 2019 года осужденный жил в Дагестане, после чего уехал в Турцию и стал студентом частного исламского учебного заведения. Образовательная программа включала в себя чтение радикальной религиозной литературы, запрещенной в России.

В 2020 году Магомедов приехал в РФ по указанию боевика Абу Кудама ан Наджий, объявленного в в международный розыск. Ему полагалось найти молодую незамужнюю девушку и обманным путем вывезти ее в Египет. Он нашел жертву и убедил ее сбежать из дома. Позднее пару задержали при прохождении пограничного контроля.

Магомедову назначили четыре года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.