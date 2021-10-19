Первая красавица Украины поставила на место националистов за критику ее русского языка

Обладательница титула «Мисс Вселенная Украина» Анна Неплях ответила на нападки националистов. Радикалы обрушились на девушку с критикой за то, что она позволяет себе изъясняться на русском языке.

Бывшая участница реалити-шоу «Холостяк» в Instagram объяснила, что русский язык для нее родной: она выросла в русскоязычной семье. И, хотя на украинском она тоже говорит свободно, русский для нее более удобный.

«Я получила множество обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, разговариваю на русском, потому что якобы не знаю украинского. Как видите, уважаемые, можно выучить украинский язык за сутки, потому что он твой родной. И потому что у тебя достаточно интеллекта, чтобы разговаривать на чистом, красивом языке и не портить его суржиком», — сказала на украинском языке модель.

Анна добавила, что она заслуживает уважения и право выбирать любой язык, который сочтет нужным.

Нетерпимость радикально настроенных жителей Украины усилилась после того, как власти Киева утвердили законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Согласно проекту, украинцам позволено говорить на иных языках только при личном общении или религиозных обрядах. Сами украинцы признались, что такое насаждение «любви к Родине» начинает «бесить».