Энергетический кризис на Украине может привести к эскалации конфликта в Донбассе

Энергетический кризис на Украине приобретает новые оттенки. Из-за повсеместных проблем с подорожавшим газом, на Украине резко вырос спрос на уголь. В попытке заместить одно топливо другим, Киев столкнулся с очередными сложностями.

Так, по последним данным национальной энергетической компании «Укрэнерго», запасы угля на тепловых станциях страны в 4,3 раза ниже необходимой нормы.

«Ситуация с накоплением угля в течение недели ухудшилась. По состоянию на утро 18 октября общие запасы угля на складах ТЭС снизились на 6,4% (до 623,7 тыс. тонн) по сравнению с объемами на утро 11 октября (666,6 тыс. тонн). Кроме того, запасы газового угля снизились на 3,3% (до 494,4 тыс. тонн) и антрацитового — на 16,9% (до 129,3 тыс. Тонн)», — указано на сайте «Укрэнерго».

Усугубляет обстановку тот факт, что расход угля (62,4 тыс. тонн) превысил среднесуточные объемы поставок топлива (52,5 тыс. тонн) за последние десять дней. На критичность ситуации указывает и то, что, например, на двух из трех ТЭС «Центрэнерго» запасов угля хватит от силы на 5-6 дней работы.

Замминистра энергетики Максим Немчинов сообщил, что сейчас в ведомстве возлагают большие надежды на стабильную работу атомной генерации и уже заключенные контракты по импорту на поставку двух миллионов тонн топлива.

Как отметил директор Института нового общества Василий Колташов, сейчас и в Европе, и за ее пределам, конкуренция на ранке энергоресурсов невероятно высока. И в условиях грозящей им суровой зимы «глобального потепления», каждая страна заинтересована в том, чтобы иметь свой защитный запас топлива. Поэтому Украине не стоит рассчитывать на помощь извне, подчеркнул эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

Специалист предположил, что киевские власти в решении энергетического кризиса пойдут проторенной в 2014 году Петром Порошенко дорожкой.

«Один способ решения проблем — создавать новую, по сравнению с которой старая не будет такой уж заметной. У Киева нет резервов, денег, доверия к нему на рынках, он находится под нажимом Запада, который недоволен украинской властью. <...> В логике Киева проблему можно и не решать, ее нужно перекрыть другой, большей проблемой», — объяснил эксперт.

Наиболее очевидным «отвлекающим маневром», по мнению Колташова, может стать излюбленная тема «опасности для независимости» Украины. В момент, когда украинцы выйдут протестовать из-за холодных батарей в домах и ледяной воды, власти, вероятно, обвинят их в предательстве Родины и «пророссийских» настроениях.

Параллельно с этим руководство страны может попытаться обострить военно-политическую ситуацию в Донбассе и на этом фоне потребовать от Запада помощи в получении необходимых ресурсов.

Поэтому не исключено, что вместо реального решения проблем, Зеленский просто воспользуется «лайфхаком» предшественника, резюмировал эксперт.