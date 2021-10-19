«С барского плеча». Хабаровского политолога Ярулина не впечатлила «идея на миллион» от Путина

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца октября проработать вопрос реализации на Дальнем Востоке новой программы для поддержки многодетных семей. Он предложил выделять по миллиону рублей родителям, у которых есть трое и более детей.

Для получения единовременной выплаты ребенка нужно зарегистрировать на территории ДФО. Полученные деньги можно будет потратить исключительно на покупку или строительство жилья в том же округе. Таким образом на Дальнем Востоке хотят ускорить рост населения.

В Хабаровске к инициативе президента отнеслись с долей скепсиса. Политолог, профессор Тихоокеанского госуниверситета Илдус Ярулин в разговоре с «Политикой Сегодня» отметил, что любые меры, направленные на поддержку жителей Дальнего Востока, всегда приветствуются. В то же время хабаровчанин обозначил несколько подводных камней, которые могут помешать «благому намерению» властей.

«Кто будет с одной стороны рожать? Самый большой пласт уезжающих с Дальнего Востока — это люди до 30 лет, то есть самый детородный возраст. Они предпочитают жить в тех местах, которые более удобны для жизни. Ну родился третий ребенок. За миллион квартиру не купить, влезать в ипотеку — это тоже накладно», — отметил политолог.

По словам собеседника «ПС», на миллион рублей купить жилье в ДФО возможно лишь в небольших населенных пунктах. Соответственно, возникает риск спровоцировать отток населения из крупных городов, что не сыграет на руку властям, учитывая их амбициозные планы по созданию и развитию крупнейшей на Дальнем Востоке агломерации в лице Владивостока и Хабаровска, заметил Ярулин.

«И есть еще один достаточно интересный момент. В свое время было принято решение о развитии ипотечного кредитования для молодых семей под низкий процент. Мы получили такую ситуацию, что как только процент этот снизили, резко выросла стоимость жилья. А не вызовет ли вот этот очередной подарок со стороны президента рост стоимости жилья? Должна быть какая-то комплексная программа, все меры должны быть увязаны. А так получается, что у семи нянек дитя без глаза», — резюмировал профессор.

Инициатива главы государства вызывает пока у хабаровского политолога больше вопросов, чем ответов. По его мнению, получать единоразовую выплату от государства должны отнюдь не все многодетные семьи.

«Есть боязнь, что эти деньги пойдут в те семьи, в которых итак рождаемость достаточно высокая, людям низкого социального поведения. Поддержка должна быть адресная. Нужно поставить ряд условий, чтобы деньги не просто так ушли. А так можно постоянно с барского плеча кидать, толку-то не будет», – подчеркнул собеседник «ПС».

Справиться с демографическим кризисом на Дальнем Востоке, по мнению Ярулина, поможет системный подход. То есть на смену «разовым и невзаимосвязанным» мерам должна прийти крупная целевая программа. И ответственными за нее должны стать не местные власти, а лично вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Помимо разработки программы «на миллион», Путин поручил кабмину к 1 ноября изыскать в федеральном бюджете дополнительные средства для субсидирования льготных авиаперевозок с Дальнего Востока.