Вертолет Ми-8 с 11 пассажирами на борту экстренно сел на Таймыре

На Таймыре вертолет Ми-8, на борту которого находятся 11 человек, совершил вынужденную посадку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно данным источника, Ми-8 совершал рейсовый полет по маршруту Носок — Караул — Дудинка. Сообщается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал при аварийной посадке.

«По предварительным данным, сработал датчик», — рассказали в пресс-службе главка МЧС по Красноярскому краю.

В настоящий момент на месте экстренной посадки работают эксперты. По факту аварийного приземления будет проведена проверка, которая поможет выявить точные причины и обстоятельства ЧП.