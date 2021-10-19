Обсудив противостояние Станислава Глебова с соратниками Геннадия Зюганова, ненадолго смолкаем. За окном виднеется лес, отделенный от дома широким полем. По подоконнику мирно прогуливается оса, не сумевшая совладать с неприступным стеклом и вырваться на свежий воздух.



– Действительно, вышли бы на улицу, какая там погода хорошая. Лучше уж, чем дома в духоте сидеть, – ворчит Елена Ефимовна, поправляя стул.



Своего высокопоставленного брата житель Бутки видел всего несколько раз в жизни. Первый раз Борис Ельцин предстал перед Станиславом Федоровичем в конце 1970-х годов в статусе первого секретаря Свердловского обкома КПСС. Встрече двух родственников поспособствовали простые буткинские «бабы».



– Тогда я работал в Бутке механиком на железнодорожной станции. Погрузка и разгрузка машин осуществлялась женщинами – бабами. Цемент, кирпич, масса строительного материала. Шло по 10 и больше вагонов в день. Мужики работали шоферами, трактористами, а грузчиками были женщины. По закону им можно было поднимать только 20 килограмм, а шлакоблоки были все 30. Все было на женщинах.



Поехал я в Свердловск, сделал проект башенного крана, чтобы выгружать вагоны и грузить машины. Приехал в Талицу к директору межколхозстроя, фронтовику Яковлеву.



–Вот, – говорю, – у меня проект башенного крана.



– Так где ж я тебе его возьму, этот башенный кран? – спрашивает Яковлев у меня. Я пообещал, что попробую достать.



Поехал я в Свердловск к своему брату, это был тогда первый человек в области. Я все это время знал, что он там есть, просто не было повода его навестить. Захожу в обком, милиционер меня не пропускает, потому что нет партийного билета, я же был беспартийный.



Говорю: «Позвоните Ельцину, я его брат, Глебов Станислав». Милиционер позвонил, тот дал добро, меня пропустили. Захожу в кабинет. Он встал, подошел ко мне и прямо в лицо: «Почему не в партии?!». Тогда я промолчал, хотя сейчас бы нашел, что ему ответить.



Он ознакомился с проектом башенного крана, сел на телефон и говорит в трубку: «Для Бутки дать башенный кран». Все устроил. Я приехал обратно, Яковлев меня встречает чуть ли не с кулаками: «Никакого нам башенного крана не надо». Я удивился - бабы ведь работают, а он отвечает: «Нам бабы дешевле». С того момента прошло больше 10 лет, и только тогда башенный кран появился на станции.



