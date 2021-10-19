Более 380 банковских счетов были обнаружены у экс-офицера ФСБ и его супруги

Генеральная прокуратура России выяснила, что бывший офицер ФСБ и его супруга открыли 385 счетов в российских и зарубежных банках. В связи с отсутствием отчетности о доходах, ведомство посчитало данные денежные средства коррупционными.

Помимо большого количества банковских счетов, у супругов обнаружились несколько дорогостоящих объектов недвижимости. Как сообщает «Коммерсантъ», бывший сотрудник ФСБ и его жена попали под подозрение после прокурорской проверки по уголовному делу о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания для военнослужащих. Совладелец компании-подрядчика признался в мошенничестве.

Согласно данным следствия, в период с 2009 по 2020 год мужчина открыл 253 счета в 35 банках. Его жена занялась этим несколько позже и с 2013 по 2020 год стала обладательницей 132 активов в 33 банках.

К настоящему момент Генпрокуратура подала иск в суд, решением которого в квартиры и часть денег были переданы в пользу государства. Супруги не согласны с вердиктом и намерены его обжаловать.