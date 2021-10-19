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Эрдоган: Совбез ООН не имеет права решать судьбу человечества

Эрдоган: Совбез ООН не имеет права решать судьбу человечества

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против усиления роли «горстки победителей» Второй мировой войны. Лидер республики отметил, что мир больше состава Совета Безопасности ООН.

Глава турецкого государства выступил в парламенте Анголы во время рабочей поездки. Эрдоган подчеркнул, что Совбез международной организации не имеет права решать судьбу человечества. Структура нуждается в изменениях, убежден президент.

«В то время как мир меняется и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней», — пояснил лидер.

Международное сообщество должно меняться. Судьба всего мира не может зависеть от представителей нескольких стран, процитировали Эрдогана на телеканале «360».