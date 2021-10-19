Вице-президент Турции Октай обвинил послов десяти стран во вмешательстве в дела страны

Послы Франции, Канады, Финляндии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Германии, Новой Зеландии, США и Швеции вмешиваются в судебные дела Турции. Такое заявление сделал вице-президент страны Фуат Октай.

Ранее дипломатические представители перечисленных государств выступили с призывом освободить правозащитника Османа Кавалу. После этого они были вызваны в МИД Турции.

«Послы некоторых стран, которые должны были проявить уважение к независимости страны, в которой они работают, а также к независимости суда, превысили свои полномочия и призвали к политическому вмешательству в судебные дела. Суды в Турции независимы, а Турция — полностью независимая страна», — написал Фуат Октай в Twitter.

Осман Кавала известен как борец за права национальных меньшинств и идею примирения между турецким и армянским населением. Он обвиняется в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.