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Лавров будет присутствовать на заседании «московского формата» по Афганистану

Лавров будет присутствовать на заседании «московского формата» по Афганистану

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие в заседании «московского формата» по Афганистану.

Событие состоится 20 октября в российской столице. На мероприятии будут присутствовать представители из десяти стран региона. Кроме того, планируется участие высокопоставленных членов движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Стороны обсудят ситуацию в Афганистане, а также формирование инклюзивного правительства и консолидацию усилий для предотвращения гуманитарного кризиса. Участники заседания планируют принять совместное заявление по итогам мероприятия.

Ранее стало известно, что на заседании «московского формата» будет присутствовать бывший президент Афганистана Хамид Карзай.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации