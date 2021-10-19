Лавров будет присутствовать на заседании «московского формата» по Афганистану

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие в заседании «московского формата» по Афганистану.

Событие состоится 20 октября в российской столице. На мероприятии будут присутствовать представители из десяти стран региона. Кроме того, планируется участие высокопоставленных членов движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Стороны обсудят ситуацию в Афганистане, а также формирование инклюзивного правительства и консолидацию усилий для предотвращения гуманитарного кризиса. Участники заседания планируют принять совместное заявление по итогам мероприятия.

Ранее стало известно, что на заседании «московского формата» будет присутствовать бывший президент Афганистана Хамид Карзай.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации