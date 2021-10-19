Кресло оказалось жестковато. 25-летний депутат от «Новых людей» загадочно покинул Госдуму

Уже третий депутат от партии «Новые люди», триумфально вошедшей в Госдуму и региональные парламенты после сентябрьских выборов, сдал мандат спустя всего неделю после первого пленарного заседания VIII созыва. На этот раз от почетной должности отказался 25-летний Сергей Чудаев — уроженец Ижевска и выпускник факультета бизнеса РЭУ им. Плеханова. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ГД.

Чудаев входил в региональную группу от Удмуртии и Пермского края. Его первая и последняя публичная инициатива в статусе депутата — запуск приемной для людей, «которые пострадали от обязательной вакцинации» на работе. Таким образом Чудаев отреагировал на распоряжение главного санитарного врача Удмуртии Натальи Матюшиной привить от коронавируса не менее 80% сотрудников региональных предприятий к 1 декабря.

«Если человек не хочет прививаться, не доверяет вакцине или уверен в своем здоровье и иммунитете, его нельзя заставлять. Люди должны принимать решение самостоятельно», — заявил уже экс-депутат 7 октября.

Кроме того, до загадочного «увольнения» Чудаев успел сделать фотографию из зала заседаний Госдумы вместе с коллегами.

Мандаты «Новых…» пошли по рукам

Несмотря на то, что «Новые люди» выступают за политику открытости в «моделях управления», Чудаев не объяснил свое решение избирателям и отказался комментировать ситуацию корреспонденту «Политики Сегодня». Он стал третьим депутатом Госдумы от «Новых людей», сложившим полномочия в самом начале работы нового созыва: ранее от думского мандата отказались пермский предприниматель Денис Шитов и краснодарец Сергей Кусмаков.

Как сообщили в пресс-службе фракции, место Сергея Чудаева в ГД займет представитель отделения «Новых людей» в Воронеже — 26-летний Антон Ткачев, успевший ранее поработать секретарем совета Торгово-промышленной палаты РФ и руководителем проектов в холдинге «Вертолеты России» (входит в структуру госкорпорации «Ростех»).

Непонятная работа

Третий переход депутатского мандата «Новых людей» прокомментировал экс-депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков, заседавший в прошлом созыве. Он предполагает, что новички в ГД не привыкли к специфической парламентской работе.

«Вполне возможно, что кресло депутата некоторым еще покажется непривычно жестковатым и он с облегчением вернется в свою стихию, где нет штрафов за прогул пленарки, не надо сидеть без воздуха весь день в зале, слушая непонятные доклады и нажимая кнопки, не надо сдавать во фракцию больничный, если сильно перепарился на выходных с друзьями», — иронически отметил в своем Telegram-канале Лысаков.

Накануне сдачи очередного мандата депутат ГД и лидер «Новых людей» Сергей Нечаев заявил, что среди актуальных задач фракции «понять, как что работает на самом деле» и «освоить» много нюансов в нижней палате парламента.

«Понять, как весь механизм работает, как работает аппарат, — это задача номер один, тактическая сейчас стоит», — рассказал новоявленный политик в эфире телеканала «Россия 24».

Подробнее о том, как Госдума VIII созыва начала свою работу и откуда в ней взялось шесть новых комитетов — в нашей статье.