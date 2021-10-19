Sohu: победа США в ядерной войне с Россией абсолютно исключена

План США по нанесению превентивного ядерного удара по территории России обречен на провал. Об этом заявили аналитики китайского издания Sohu.

«Ядерное оружие, как самое страшное оружие в мире, в фильмах часто называют сверхубойным, поскольку оно не только имеет огромную мощность, но и угрозу уничтожения всей планеты», — заявили эксперты.

По их словам, мнение, согласно которому в ядерной войне победит тот, кто первый осмелится воспользоваться подобным оружием, не соответствует действительности. С одной стороны, действительно, и Россия, и США обладают внушительным арсеналом атомных боеголовок, количества которых хватит, чтобы уничтожить сразу несколько планет, подобных Земле, однако современные спутниковые радары в режиме реального времени отслеживают любые подобные угрозы, а значит — запуск ядерных ракет одной из сторон конфликта станет сразу известен противоположной.

«В настоящее время спутниковые радары очень быстро обнаруживают и отслеживают ракеты», — отметили в Китае.

Более того, стоит также отметить наличие у России так называемой системы «Периметр», она же — «Мертвая рука», которая автоматически запустит массированный ядерный удар по территории противника в случае нападения. Таким образом, контратака начнется еще до того, как первая ракета достигнет земли. Именно это гарантирует соблюдение хрупкого баланса сил со стороны всех ядерных держав, в том числе Соединенных Штатов.

Ранее американский генерал Хайтен оценил состояние российских войск. По его мнению, РФ за последние два десятилетия создала и оснастила невероятно сильную армию, особенно в области ядерного и космического вооружения.