Журналисты немецкого телеканала N-TV предрекли Европе усугубление энергокризиса

Крупные китайские предприятия ведут переговоры по поставке энергоресурсов с американской стороной. Соглашение находится на заключительной стадии, сообщили журналисты немецкого телеканала N-TV.

Итогом китайско-американской сделки станет налаженная поставка сжиженного природного газа в КНР со стороны США. Такой исход событий может привести к усугублению энергокризиса в Европе, предрекли неприятности немецкие репортеры.

Официальный Пекин ожидает подписание договора до конца 2021 года. Российская сторона, согласно информации СМИ, не может урегулировать ситуацию с кризисом на европейском рынке.

Ранее депутат Европейского парламента Михай Тудосе не исключил трудности в энергосфере. В качестве причины политик назвал нехватку природного газа и рост цен на ресурсы.