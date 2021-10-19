Первый снег выпал в Мурманске в ночь на 19 октября

Циклон принес в Мурманск первые зимние осадки, снег выпал в ночь на 19 октября. Температура воздуха опускалась ниже нуля.

Во вторник в Мурманске будет холодно, ожидается сильный ветер. Столбики термометра опустятся от +1 до −4 градусов, сообщили в городском гидрометцентре. Циклон продолжит двигаться с Белого моря на юго-восток Баренцева моря, в ночь на среду регион накроет гребень антициклона. Снег прекратится, температура воздуха понизится до −4 ... −10 градусов.

Во второй половине недели на регион окажет влияние атлантический циклон, пройдет снег, ожидается сильный порывистый ветер и метель. Столбики термометра не поднимутся выше −1 градуса, на дорогах возможны гололедица.