Японский премьер Кисида прервал рабочую поездку из-за запуска баллистических ракет КНДР

Представители Совета нацбезопасности Японии проведут заседание после запуска баллистических ракет КНДР. Согласно информации издания NHK, в совещании может принять участие премьер-министр страны Фумио Кисида.

Японский премьер прервал рабочую поездку после сведений об испытаниях ракет КНДР. Местные издания уточняют, что Кисида направился в свою резиденцию в Токио на скоростном поездке на станции Сэндай в северо-восточной префектуре Мияги.

Глава правительства уточнил, что КНДР произвели два пуска. Сами южнокорейские военные подчеркнули, что испытуемые снаряды являются ракетами малой дальности.

Ранее в Токио заявили о беспокойстве из-за нарастающего военного потенциала КНДР. Ракетные пуски угрожают международному сообществу, процитировали представителей Минобороны Японии на телеканале «360».