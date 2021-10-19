Экс-омбудсмен Украины Лутковская исключила влияние Киева на сертификацию «СП-2»

Украина не сможет повлиять на сертификацию «Северного потока — 2». Такое мнение выразила бывший омбудсмен страны, экс-представитель Киева в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Валерия Лутковская.

Она прокомментировала высказывание главы «Нафтогаза» Юрия Ветренко, который заявил, что Украина подала заявку на участие в сертификации газопровода.

«Речь идет о том, что мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией для того, чтобы, как "троянский конь", оттуда помешать этой сертификации», — отметила Лутковская.

Экс-омбудсмен добавила, что участие Украины в сертификации «Северного потока — 2» не повлияет на процесс. По ее словам, граждане других стран понимают, что благодаря проекту будут получать газ дешевле.

«Сможет их убедить "Нафтогаз"? Я сомневаюсь», — подчеркнула Лутковская.

Строительство газопровода завершилось в сентябре. Для начала работы «СП-2» необходимо пройти регистрацию в соответствии с нормами Газовой директивы ЕС.